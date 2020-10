Cosenza, Via Piave in Via Jole Santelli. La proposta della commissione urbanistica

La proposta i cambiare il toponimo di via Piave in via Jole Santelli avanzata dal presidente della Commissione Massimo lo Gullo sarà portata all’attenzione dell’organismo consiliare giovedì 22 ottobre

COSENZA – Sarà formalizzata giovedì prossimo 22 ottobre, alle ore 11, in Commissione urbanistica, la proposta di cambiare il toponimo di via Piave in via Jole Santelli. La nuova intitolazione è stata avanzata dal Presidente della Commissione urbanistica Massimo Lo Gullo che la sottoporrà agli altri componenti l’organismo consiliare per dare mandato al Sindaco Mario Occhiuto di darvi attuazione attraverso un’apposita delibera di giunta. “Mi ha indotto a formulare questa proposta – ha sottolineato Massimo Lo Gullo – anzitutto il fatto che l’attuale via Piave sia la strada dove Jole Santelli ha vissuto e dove ha trascorso gli ultimi momenti della sua purtroppo breve esistenza, ma anche la grande considerazione che la città di Cosenza ha dimostrato di avere nei confronti della Presidente della Regione Calabria e le attestazioni di stima, affetto e vicinanza tributatele in occasione dell’ultimo saluto che la comunità cosentina ha inteso rivolgerle.

Sono ben consapevole – ha aggiunto Massimo Lo Gullo – delle limitazioni previste dalla normativa attuale che considera possibili le intitolazioni quando riguardino persone decedute da almeno dieci anni. A questo proposito chiedo sin d’ora – sottolinea ancora Massimo Lo Gullo – al Prefetto della città, Cinzia Guercio, di voler prendere in considerazione una deroga alle disposizioni vigenti come fatto eccezionale, considerati gli elevati meriti dell’on. Jole Santelli anche in ambito nazionale, per il suo impegno nelle istituzioni nelle quali ha ricoperto importanti incarichi di governo distinguendosi per le sue battaglie a tutela della legalità”.