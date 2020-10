Covid, dopo Via Negroni il sindaco Occhiuto chiude alcune classi della “Zumbini”

Il sindaco di Cosenza ha disposto la chiusura, in via precauzionale, anche di alcune classi della Zumbini “ per una settimana e fino a quando non avremo l’esito dei tamponi”

.

COSENZA – Dopo quelle di “Via Negroni“, altre classi sono state chiuse in via precauzionale a Cosenza. Con un’apposita ordinanza contingibile e urgente firmata dal Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è stata disposta “la sospensione, a partire da domani, in via cautelativa, a causa dell’emergenza Covid-19, delle attività scolastiche di alcune classi dei due istituti comprensivi della città. Non di tutte le scuole o di tutte le classi – specifica il sindaco con un messaggio- ma solo di alcune per una settimana intanto e fino a quando non avremo l’esito dei tamponi. Mi dispiace molto sospendere le lezioni in presenza perché ho percepito nei ragazzi, all’inizio dell’anno scolastico, una grande emozione e la voglia di ricominciare. Ma è stato necessario. Nella città di Cosenza la situazione è sotto controllo – ha concluso Occhiuto – ma i casi di contagio in Italia sono in aumento per cui è assolutamente importante rispettare le misure di prevenzione”.

Le 8 cassi chiuse in via precauzionale

In particolare nell’ordinanza vengono disposte la sospensione, in via cautelativa, delle attività scolastiche e didattiche per consentire la sanificazione del plesso della Scuola primaria “C. Alvaro” dell’istituto Comprensivo Cosenza III V. Negroni” nella giornata di domani 19 ottobre e sospende sempre in via cautelativa le attività delle classi 1M, 2M, 1D nel plesso di via Misasi e delle classi 2A, 4A, 5A del plesso di via Milelli dell’Istituto comprensivo Cosenza I “B. Zumbini” e le classi 2C, 2D plesso della Scuola primaria “C. Alvaro” dell’istituto Comprensivo Cosenza III V. Negroni” dal 19 al 24 ottobre compreso, in attesa dell’esito dei tamponi che saranno comunicati dall’Asp.