Auto sbanda e si ribalta sulla Statale 107 tra Paola e Cosenza: 4 feriti

Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano padre, madre e due bambini, è sbandata e si è ribaltata. I feriti non sarebbero in gravi condizioni

PAOLA (CS) – Un intero nucleo familiare è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 107 Silana Crotonese tra Paola e Cosenza ma non sarebbero in gravi condizioni. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano padre, madre e due bambini, una Fiat Stilo, è sbandata, forse a causa delle cattive condizioni meteo nei pressi della doppia galleria e si è ribaltata. Sul posto due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale, la stradale e persone dell’Anas che hanno veicolato il traffico fino alla rimozione dell’auto.