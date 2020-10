Il saluto di Paola e Roberta Santelli a Jole “sei e sarai sempre la regina dei nostri cuori”

In un post su Facebook le sorelle salutano la cara “Joletta”, con parole commoventi e cariche d’affetto

COSENZA – Non è mai facile dire addio ad una persona cara che ci lascia. Non è mai facile accettarne la perdita, ancor di più se si tratta di un componente della propria famiglia con il quale si è condiviso tutto il percorso di vita assieme. E’ il caso delle tre sorelle Santelli che oggi, affrante dal dolore, si sono lasciate andare in un saluto alla loro cara “Joletta” con un post su Facebook che ha commosso l’intero mondo social. “Perché noi siamo 3 sorelle e sempre lo saremo!” scrive Paola “Il nostro patto è quello di supportarci a vicenda, di coccolarci e di amarci immensamente Joletta noi ti amiamo alla follia e siamo tanto grate di averti come sorella certo mi hai fatto questo brutto scherzo di non aspettarmi ma ci sarà una ragione valida perché ogni tua azione verso di noi era frutto di amore e protezione! Joletta nostra tu sei e sarai sempre la regina dei nostri cuori“.

Nel frattempo continua da questa mattina il lungo, composto e commosso saluto al feretro della Santelli da parte di semplici cittadini, politici e istituzioni all’interno della chiesa di San Nicola dove è stata allestita la camera ardente. Alle 10.30, in contemporanea con l’arrivo del feretro, dalla sua casa di Cosenza alla chiesa di San Nicola, i dipendenti della Cittadella regionale di Catanzaro hanno osservato un minuto di silenzio. Al suono delle sirene antincendio, il personale è uscito nei corridoi in segno di omaggio alla governatrice scomparsa ieri. Un gesto condiviso in memoria del presidente che, nel giorno stesso del suo insediamento, aveva voluto visitare personalmente tutti i dipartimenti e portare il suo saluto ai dipendenti. Il minuto di silenzio si è chiuso con l’applauso del personale della Regione. Dopo il rito funebre a Cosenza, il feretro del presidente Santelli sarà trasferito al 12mo piano della Cittadella. Domattina, a partire dalle 9, sarà aperta la camera ardente – allestita nella Piazza di San Francesco di Paola – per l’ultimo saluto alla prima presidente donna della Calabria. Oggi i funerali che inizieranno in forma privata alle 16.30 e ai quali parteciperanno anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, la presidente del Senato Elisabetta Casellati e Il vicepresidente della Camerta Ettore Rosato che rappresenterà la Camera dei deputati.