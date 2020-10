Scomparsa Jole Santelli: aperta la camera ardente nella chiesa di San Nicola

Il feretro della presidente della Regione con un enorme corona di rose rosse si è mosso dall’abitazione di via Piave per la camera ardente aperta nella Chiesa di San Nicola a Cosenza

COSENZA – Un lungo e commosso applauso per Jole Santelli si è levato all’uscita dalla sua abitazione in via Piave.

Il feretro si è mosso poi verso la Chiesa di San Nicola e nell’ultimo tratto prima di giungere in chiesa è stato portato a spalla dai componenti della Giunta regionale e da alcuni consiglieri. Tantissime persone hanno atteso il suo arrivo salutato, ancora una volta, con un lungo applauso.

Ad attenderlo sul sagrato, il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che ha indossato la fascia tricolore in segno di rispetto e vicinanza. Aperta la camera ardente, sarà possibile porgere l’ultimo saluto alla governatrice fino al primo pomeriggio in quanto i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Presenti, al momento, anche numerosi consiglieri regionali e l’ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Tra le corone già presenti in chiesa quelle del Senato e della Camera. All’esterno della chiesa si è già formata una coda di semplici cittadini che vogliono dare l’ultimo saluto a Jole Santelli.

Foto di Francesco Greco