Morte Santelli, lutto a Cosenza. L’invito del Sindaco a cittadini e attività commerciali

L’ordinanza del Sindaco Occhiuto con la quale è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. In concomitanza con i funerali della Presidente Jole Santelli, ha rivolto un invito a cittadini e attività commerciali durante i funerali

.

COSENZA – Il Sindaco Mario Occhiuto, come già anticipato questa mattina, ha emanato un’ordinanza con la quale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, venerdì 16 ottobre, in concomitanza con i funerali della Presidente della Giunta regionale Jole Santelli, in programma alle ore 16,30 nella Chiesa di San Nicola a Cosenza e che sarà celebrata da Mons. Francesco Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano. Nello stesso provvedimento il sindaco Occhiuto ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali. Nell’ordinanza si richiama l’intenzione dell’Amministrazione comunale di manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città di Cosenza. Il Sindaco ha, pertanto, rivolto un invito ai cittadini, ai titolari di attività commerciali e alle organizzazioni politiche, sociali e produttive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività in concomitanza con i funerali, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto per l’intera giornata di domani.

Intanto continua senza sosta l’afflusso di rappresentanti istituzionali, politici, ma anche semplici cittadini, che dalle prime ore della mattina si stanno recando a casa della governatrice della Calabria Jole Santelli, in via Piave nel centro di Cosenza, a portare le condoglianze alle due sorelle e ai familiari. C’è chi ha portato un mazzo di fiori lasciato davanti il portone, chi solo per recitare una preghiera. Tutti in fila silenziosamente per porgere l’ultimo saluto alla governatrice.