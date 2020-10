Scomparsa Jole Santelli, alla Chiesa di San Nicola i funerali e la camera ardente

Sarà allestita nella Chiesa di San Nicola la camera ardente della presidente della Regione Jole Santelli

COSENZA – Si svolgeranno domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Nicola a Cosenza, i funerali della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, morta la notte scorsa. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa – che si trova nelle vicinanze del Comune di Cosenza – e sarà aperta alle 10.30.

Il feretro resterà nell’abitazione di via Piave per il momento, dove rappresentanti istituzionali e politici si stanno recando in queste ore per un ultimo saluto e per stringersi attorno al dolore delle due sorelle e della famiglia. C’è grande commozione e tristezza anche nei cittadini. Tanti quelli che transitano nella piccola traversa a pochi passi da via Montesanto per una preghiera e per esprimere le loro condoglianze.

Dopo i funerali il feretro sarà trasferito alla Cittadella regionale a Catanzaro dove sabato mattina sarà allestita una seconda camera ardente alla quale sono attesi il premier Giuseppe Conte e i vertici di Forza Italia tra cui il cavaliere Silvio Berlusconi.