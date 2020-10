Morte Jole Santelli, Conte “una ferita profonda per le istituzioni e la Calabria”

Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato un messaggio di cordiglio per la scomparsa della Governatrice “una perdita dolorsa, una ferita profonda per la Calabria e le istituzioni”

COSENZA – Prima donna presidente della Regione, era stata proclamata il 15 febbraio scorso, la morte della Santelli ha suscitato commozione e cordoglio nel mondo delle Istituzioni. Ai tantissimi messaggi si è aggiunto anche quello del presidente del consiglio Giuseppe Conte “una perdita dolorosa!” ha scritto “La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari”. Iscritta a Fi dal 1994 la Santelli è stata la prima donna a diventare presidente della Regione Calabria. Nella sua carriera politica sottosegretaria alla Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Lavoro e politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta.

Lutto cittadino a Cosenza

Anche la città di Cosenza è stata svegliata questa mattina dalla terribile notizia “l’amica Jole Santelli, Presidente della Giunta regionale della Calabria, non è più. Siamo attoniti di fronte ad un evento così triste che ci lascia addolorati e senza parole. E’ difficile riordinare i pensieri in questo momento nel quale a prevalere sono i sentimenti del dolore e della costernazione” ha scritto il Sindaco Occhiuto che ha inviato un messaggio di cordoglio a tutti i familiari di Jole Santelli con un pensiero particolare alle sorelle Roberta e Paola e ha proclamato il lutto cittadino ha disposto che su Piazza dei Bruzi, dal Palazzo di città, siano esposte le bandiere a mezz’asta.

“Jole – ha aggiunto il Sindaco Occhiuto – era prima d’ogni cosa un’amica alla quale ero legato da rapporti profondi. Avevo voluto a tutti i costi, nonostante i suoi molteplici impegni a Roma, averla con me in Giunta nella quale è stata anche con la carica di Vice Sindaco e di Assessore alla Cultura e agli eventi, alla promozione e valorizzazione del Centro storico e alle relazioni istituzionali con l’Unione Europea”. Negli anni in cui è stata al mio fianco, alla guida della città, ha dato un forte impulso alla crescita e allo sviluppo di Cosenza, soprattutto per ciò che attiene le attività culturali che si sono moltiplicate, mettendosi al servizio della comunità con grande impegno e sacrificio. Jole è stata – preferisco dire è – una donna tenace, volitiva, una grande combattente, con enormi qualità umane e con grandissime doti politiche. D’altra parte i numerosi incarichi di governo e la sua intensa attività di parlamentare lo testimoniano ampiamente. Qualità dimostrate anche da Presidente della Regione Calabria. Non si è risparmiata fino all’ultimo perché amava il suo lavoro, nel quale ha profuso tutte le sue inesauribili energie. Jole mancherà a tutti, a noi che le abbiamo voluto bene, a tutti i colleghi della Giunta che si uniscono al mio dolore, alla città di Cosenza e ai cosentini, all’Italia”.