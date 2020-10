Salgono a 10 i positivi nel focolaio di Celico. Nuovi casi a Cosenza e San Nicola Arcella

Da ieri si registrano 11 nuovi casi in provincia di Cosenza, altri 4 dal focolaio di Celico dove ora sono 10 contagi in totale, 3 a Cosenza e a San Nicola Arcella, dove il totale dei positivi sale a 8. Un nuovo contagio anche e Scalea

COSENZA – Si aggiorna il dato del contagio in provincia di Cosenza. Rispetto a ieri sono 11 i nuovi contagi accertati oggi dall’Asp e tutti riconducibili a focolai noti: 7 casi sono stati rilevati nel distretto Cosenza-Savuto e 4 nel distretto del Tirreno. In particolare si allarga il focolaio di Celico dove si contano 4 nuovi positivi che fanno lievitare a 10 il totale dei casi. A Cosenza sono 29 le persone attualmente positive con un incremento di +3 da ieri. Di questi 25 sono in isolamento e 4 sono ricoverate all’Annunziata. Gli altri casi arrivano dal Tirreno con 3 nuovi contagi a San Nicola Arcella dove ora i positivi sono otto e uno anche a Scalea che conta 9 positivi.

Numeri che fanno lievitare a 250 il totale delle persone attualmente positive al Covid in tutta la provincia, compresi i ricoveri all’Annunziata. Attualmente i pazienti in ospedale sono in totale 9, tutti nel reparto di malattie infettive, mentre nessuno è in terapia intensiva. Salgono invece a 241 le persone positive in isolamento domiciliare. Di queste 199 sono asintomatiche e 42 presentano sintomi. Le persone guarite dal Covid-19 sono in totale 530, con 8 guariti in più da ieri tra i casi di persone in isolamento domiciliare. Le vittime complessive sono 37. I casi totali di Covid in provincia di Cosenza dall’inizio dell’epidemia salgono a 872, mentre attualmente sono 37 i comuni del cosentino dove si registrano uno o più casi di coronavirus, a cui si aggiungono anche casi in isolamento in altre province ma diagnosticati dall’ASP di Cosenza.