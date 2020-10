Cosenza, agevolazioni TARI per le fasce più deboli della città

Particolari riduzioni di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli

COSENZA – Anche quest’anno il Comune di Cosenza, ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 5 Agosto 2020 e del Regolamento sui rifiuti, ossia la TARI, ha previsto particolari riduzioni di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell’amministrazione Comunale.

In base al valore dell’ISEE ecco quali sono le agevolazioni:

1) esenzione totale della TARI per nucleo familiare con valore ISEE fino a euro 6.000,00;

2) esenzione totale della parte variabile della TARI per nucleo familiare con valore ISEE compreso tra euro 6.000,01 e euro 8.000,00;

3) riduzione TARI 50% per nucleo familiare con valore ISEE tra euro 8.000,01 e euro 10.000,00.

MODULISTICA DA PRESENTARE

Le agevolazioni devono essere richieste dai cittadini su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune. Il modello è reperibile o all’ufficio relazioni con il pubblico oppure è possibile scaricarlo dal sito web del Comune.