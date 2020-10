Emergenza rifiuti, Occhiuto: “chiedo uno sforzo ai cosentini e maggiore comprensione”

Il sindaco: “nell’ultimo anno siamo stati costretti costantemente ad uno stato di emergenza ambientale a causa dei continui blocchi e dei rallentamenti dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati”

COSENZA – “Chiedo uno sforzo ai cittadini di Cosenza e maggiore comprensione.” Così si legge in un post del sindaco Mario Occhiuto, dopo le tante e continue segnalazioni sull’emergenza rifiuti in città. “Questa è la coda – fa vedere il primo cittadino attraverso una foto – che troviamo davanti agli impianti di conferimento dei rifiuti, quando ci va bene e non ci bloccano. Dipende dalla situazione degli impianti di smaltimento finale che è difficile a causa della sempre minore disponibilità (capienza) delle discariche e degli inceneritori ad accogliere gli scarti di lavorazione dei rifiuti indifferenziati e del residuo. Ultimamente poi c’è stato persino un incendio che ha messo fuori gioco completamente la discarica di San Giovanni in Fiore.

Nell’ultimo anno siamo stati costretti costantemente ad uno stato di emergenza ambientale a causa dei continui blocchi e dei rallentamenti dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati. Se va bene e non ci bloccano, troviamo sempre code davanti agli impianti di conferimento che rallentano il servizio. È uno stillicidio che ovviamente manda in crisi complessivamente tutto il sistema di igiene urbana soprattutto perché se i mezzi restano pieni di rifiuti non scaricati non si riesce poi neanche ad utilizzarli per effettuare la raccolta differenziata.

Per questo motivo dobbiamo sforzarci di praticare al meglio possibile la raccolta differenziata -utilizzando gli appositi mastelli senza abbandonare le buste – producendo meno possibile il residuo (indifferenziato) e non dobbiamo assolutamente abbandonare abusivamente rifiuti. La Regione Calabria sta cercando di volta in volta soluzioni tampone mandando rifiuti anche in altre regioni, in attesa che aprano alcune altre discariche e che si riesca finalmente a programmare un nuovo sistema. Grazie mille a tutti.”