Un positivo nella sede staccata della Regione a Cosenza, disposta la sanificazione

Dopo un caso di positività accertato a Cosenza, nella sede di Vagliolise della Regione Calabria, è stata disposta per domani la chiusura degli uffici per consentire un intervento urgente di sanificazione

COSENZA – Un caso di positività al Covid 19 è stato registrato nella sede staccata di Cosenza della Regione Calabria. Si tratta di un impiegato che, sottoposto al tampone, è risultato positivo e secondo quanto si è appreso sarebbero positivi anche alcuni componenti del suo nucleo familiare. La notizia ha destato non poca preoccupazione tra i colleghi dell’impiegato della sezione distaccata di Vaglio Lise. Il dipendente si trova in isolamento domiciliare e per la giornata di domani è stata disposta la sanificazione dei locali. Subito è scattata l’indagine epidemiologica per ricosturire i contatti del dipendente regionale.