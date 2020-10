IONOI Associazione per ragazzi diversamente abili Cosenza, riapre le porte dopo il lockdown

IONOI ODV, nasce con l’intento di promuovere l’autonomia personale e sociale, nel dare benessere psicofisico, supporto didattico e psicologico ai ragazzi diversamente abili a Cosenza

COSENZA – Riparte, dopo il lockdown con misure drastiche dettate dal governo Italiano, IO NOI ODV Associazione per ragazzi diversamente abili a Cosenza. Una straordinaria realtà presente da qualche anno. IONOI ODV, nasce con l’intento di promuovere l’autonomia personale e sociale, nel dare benessere psicofisico, supporto didattico e psicologico ai ragazzi, attraverso percorsi psicopedagogici con l’ausilio dell’equipe professionale, composta da: Dott.ssa Ramona Brunetti, Coordinatrice e Educatrice Pedagogista; Dott.ssa Martina Porcaro, Psicologa; Dott. Valentino Passarelli, Educatore; Concetta Cianni, presidente dell’Associazione IO NOI; Vicepresidente Adele Gagliardi. I laboratori sono aperti dal lunedì al giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso l’ex circoscrizione di Via Popilia.

Nel Massimo rispetto delle normative Covid-19,con una formazione di un massimo 7 ragazzi, età compresa dai 6/18. Per una maggiore informazione contattate : cell. 392/1483198/Email [email protected] Un importante occasione che abbraccia il divertirsi oltre il Covid e oltre ogni limite. L’obiettivo di questo centro è quello di lavorare sulle autonomie e sull’autodeterminazione, oltre che sull’interazione sociale. Dopo il periodo di chiusura questi ragazzi necessitano di una ripresa graduale delle attività. Accanto a questo verranno proposte attività ludico – ricreative in microgruppi per sollecitare la socializzazione. Le attività si rivolgeranno a due gruppi distinti: il gruppo piccoli (minori che frequentano la scuola primaria) e il gruppo adolescenti (minori che frequentano la scuola secondaria). Un lavoro costruttivo che il team “IONOI” accoglierà nei suoi laboratori i ragazzi a braccia aperte con il cuore gonfio di emozioni per una nuova ripresa.