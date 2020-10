Cosenza, cedole librarie: a breve la distribuzione alle scuole

Soddisfatto il consigliere D’Ippolito che aveva sollecitato una soluzione già dalla fine del mese di settembre

COSENZA – Saranno a breve distribuite alle scuole le cedole librarie in maniera da poter garantire, per l’anno scolastico 2020-2021, il diritto allo studio degli alunni delle scuole primarie. Lo ha assicurato la dirigente del settore Educazione del Comune di Cosenza, Matilde Fittante, dopo un incontro con il Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo dei Bruzi Giuseppe D’Ippolito che sull’argomento aveva presentato, già dalla fine del mese di settembre, una richiesta di chiarimenti. Nella sua richiesta il consigliere D’Ippolito, ai sensi dell’art.33 del regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, aveva chiesto alla dirigente di settore di conoscere le ragioni per le quali alcuni organi di stampa avevano riferito notizie secondo le quali diversi librai avevano lamentato la mancata erogazione del pagamento delle cedole librarie, pur avendo fornito il materiale richiesto, e di aver ricevuto dal Comune un trattamento diverso rispetto ai librai ordinari.

In particolare D’Ippolito aveva chiesto alla dirigente Fittante di essere messo a conoscenza dei motivi per i quali i capitoli di spesa sui quali erano state imputate le somme destinate all’acquisto delle cedole librarie per l’anno 2019 non erano stati dichiarati espressamente vincolati e se le stesse erano state trasferite dalla Regione o provenivano da altri finanziamenti. D’Ippolito aveva, inoltre, chiesto di conoscere se nel bilancio 2020 erano state previste risorse specifiche e per quali importi. Questa mattina, durante l’incontro con il consigliere D’Ippolito, sono arrivate le assicurazioni della dirigente Fittante che ha ribadito come i fondi per le cedole librarie siano esclusivamente a carico del bilancio comunale e che a breve saranno distribuite alle scuole. Il presidente della Commissione bilancio D’Ippolito ha, infine, avanzato la richiesta all’Assessore alla scuola di Palazzo dei Bruzi, Matilde Spadafora Lanzino e all’Assessore regionale Sandra Savaglio, di aprire un tavolo di confronto al fine di valutare se, come accade in altre regioni, sia possibile che le cedole librarie siano garantite da un Fondo regionale ad hoc e non gravino più sugli enti locali.