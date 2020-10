Cosenza: occupata la sala Consiliare, nuova protesta del comitato Prendocasa

Ancora nessuna risposta alle famiglie che sono in attesa del contributo mensile di emergenza abitativa e hanno deciso di occupare la sala del Consiglio per avere risposte immediate

COSENZA – Tornano a protestare le famiglie che rischiano lo sfratto, perché non ricevono il sostegno da oltre un anno e allo stato non riescono a far fronte al pagamento degli affitti. Il Comune di Cosenza si era impegnato ad inserire fondi per l’emergenza casa, da destinare a chi non è percettore del reddito di cittadinanza, nel bilancio riequilibrato presentato al Ministero.

“A distanza di pochi giorni – fanno sapere dal comitato Prendocasa – siamo nuovamente a Palazzo dei Bruzi, in protesta nella sala che ospita i lavori del consiglio comunale. La voce di spesa, relativa all’emergenza abitativa, a seguito della costante mobilitazione, era stata inserita dall’amministrazione nel bilancio di previsione, che poi il Ministero dell’Economia avrebbe dovuto giudicare. I revisori dei conti del Comune di Cosenza hanno però bloccato questa pratica e attualmente decine di nuclei familiari si trovano a senza contributo e quindi a rischio sfratto. Palazzo dei Bruzi attraverso l’assessore De Rosa aveva promesso di interpellare al Regione Calabria per la risoluzione della problematica ma al momento nessuna risposta e nessun atto concreto in questa direzione“.