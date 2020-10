Cosenza, 5 anni di minacce e maltrattamenti. Trova la forza e denuncia l’ex compagno

Dopo l’ennesimo episodio di violenza, accaduto in centro città, la donna ha chiamato il 113. Gli agenti della polizia hanno eseguito una misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento all’ex compagno accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate

COSENZA – Gli agenti della squadra volante della questura di Cosenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa e a luoghi da lei frequentati, emessa dal Gip presso il tribunale di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura, nei confronti di un 43enne di Cosenza poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La misura è scattata a seguito della denuncia di una donna che si è rivolta al numero di emergenza 113 chiedendo l’intervento della volante della polizia a seguito di un episodio di violenza da parte sua ex compagno. Gli agenti hanno accertato che la donna subiva maltrattamenti da oltre 5 anni da parte dell’ex compagno, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti tra i quali la rapina.

L’uomo ha continuato a vessare e maltrattare la donna non accettando la fine del loro rapporto sentimentale, costringendola a subire passivamente denigrazioni e umiliazioni, schiaffeggiandola e minacciandola di non farle più vedere la loro bambina. La donna ha trovato il coraggio di rivolgersi agli uomini della polizia solo dopo l’ennesima aggressione subita in pieno centro cittadino scaturita dall’ossessiva gelosia dell’uomo che l’ha bloccata per strada sottraendo le chiavi dell’auto e percuotendola. La misura cautelare impone all’uomo di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla donna e di non comunicare più con la stessa sia telefonicamente che telematicamente