Giro-E, traguardo in rosa per Rossana Chiodo: “la bici mi ha cambiata”

Si chiama Rossana Chiodo, ha 32 anni, ed è stata invitata al “GiroE” dal Centro Europeo Direct Calabria&Europa come testimonial delle donne calabresi che praticano il ciclismo amatoriale

COSENZA – E’ stata lei a tagliare per prima il traguardo di Camigliatello Silano, nell’ambito della 5^ tappa del 103° Giro d’Italia. Insieme al gruppo amatoriale la giovane cosentina, Rossana Chiodo è arrivata prima ed è stata premiata con una targa di merito “come sportiva e testimonial – Next generation EU”. Per lei e la sua grande passione per il ciclismo amatoriale, anche un omaggio floreale.

Laureata in Scienze delle pubbliche amministrazioni e iscrittasi nuovamente per prendere una seconda laurea in Economia, Rossana Chiodo, ha dimostrato grande passione, determinazione e voglia di pedalare.

Pratica ciclismo su strada a livello amatoriale da circa due anni, insieme al fidanzato Emilio Zicarelli, e insieme sono parte di una squadra amatoriale, D.S.R. Cycling, con la quale gareggiano in tutta la Calabria. La bici però è stata soprattutto un modo per cambiare sè stessa: “quando avevo 20 anni – racconta – ero molto in sovrappeso e grazie alla bici e alla dieta ho perso quasi 50 chili. Anche questo è stato un bel traguardo e mi ha regalato un futuro diverso”. Ad invitarla a partecipare è stata Alessandra Ruzza, che l’ha scelta per rappresentare il ciclismo femminile tra le alture della Sila. La sua squadra capitanata da Moreno Moser, ha tenuto un bel ritmo ed ha vinto le prove di regolarità.