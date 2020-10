Cosenza: emergenza abitativa, nuova protesta davanti al Comune

La protesta questa mattina davanti ai cancelli del Comune per chiedere soluzioni riguardo ai contributi del fitto per l’emergenza abitativa

COSENZA – Una trentina di famiglie di Cosenza rischiano lo sfratto e di trovarsi presto in mezzo ad una strada. Torna il problema legato all’emergenza abitativa in città. Le famiglie non ricevono il sostegno da oltre un anno e allo stato non riescono a far fronte al pagamento degli affitti e di conseguenza, sono arrivate le prime lettere di sfratto. Il Comune di Cosenza si era impegnato ad inserire fondi per l’emergenza casa, da destinare a chi non è percettore del reddito di cittadinanza, nel bilancio riequilibrato presentato al Ministero che però è in attesa di approvazione.

“Nel frattempo – spiega Ferdinando Gentile, rappresentante del Movimento Prendocasa – la macchina amministrativa, considerato il commissariamento, va avanti con variazioni di bilancio, ma fino ad oggi, nessuna di queste variazioni ha previsto l’inserimento della voce per gli affitti. Situazione che ha creato un’inevitabile catena di ritardi, sia da parte del Comune nell’erogare i fondi, sia per i cittadini che devono affrontare il pagamento degli affitti e ora, una trentina di famiglie, rischiano di finire in mezzo ad una strada“.

Dopo le numerose promesse da parte dell’amministrazione comunale, oggi si sono ritrovati davanti Palazzo dei Bruzi i percettori del sostegno del fitto per chiedere soluzioni immediate. L’assessore al Welfare Alessandra De Rosa si è detta disponibile ad incontrare una delegazione di manifestanti per affrontare il problema.

