Giornata della Salute Mentale. Iniziative alla Madonna della Catena e al Sacro Cuore

Nell’ambito della Giornata Mondiale della Salute mentale, IGreco ospedali riuniti aderisce, dal 9 all’11 ottobre

COSENZA – Disturbi uro-ginecologici e compromissione psicologica. Doppia iniziativa degli ospedali IGreco con consulenze telefoniche gratuite grazie ad un team di esperti sia alla Madonna della Catena che al Sacro Cuore. È quanto fa sapere Giancarlo Greco, responsabile de iGreco Ospedali Riuniti informando che rientra nell’Open week ONDA, la serie di iniziative promosse dalla Fondazione ed ospitate negli ospedali che hanno ricevuto il riconoscimento del Bollino Rosa, l’attività informativa rivolta ad urologi e ginecologi sulla riabilitazione del pavimento pelvico, da oltre 20 anni promossa dalla Madonna della Catena.

Alla Madonna della Catena, coordinato dalla neuropsicologa Carmelina Magarò, il servizio è offerto a tutte le donne di qualsiasi fascia d’età che abbiano o meno disturbi uro-ginecologici e che desiderano conoscere meglio cos’è e in cosa consiste la riabilitazione del pavimento pelvico, quali sono le compromissioni psicologiche associate a tali disturbi e gli aspetti nutrizionali coinvolti.

Su appuntamento sarà possibile effettuare una consulenza telefonica gratuita con le figure del team interdisciplinare (medico, fisioterapista, psicologo e nutrizionista). Saranno, inoltre, distribuite delle brochure informative, i cui contenuti sono stati curati dai professionisti della Clinica, a medici di base, ginecologi e urologi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare dalle ore 9 alle ore 12 la Clinica Madonna della Catena al numero 0984-445666. Al Sacro Cuore-iGreco Ospedali Riuniti sarà possibile prenotare per sabato 10 ottobre dalle ore 8.30 fino alle 13.30 una consulenza psicologica gratuita in modalità online. Le consulenze non sono assolutamente l’inizio di un percorse terapeutico o clinico, ma di servizio di primo aiuto. Saranno coordinate dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Cecilia Gioia.