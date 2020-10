Cosenza: “Domenica di carta 2020”, mostra documentaria sulle epidemie

In occasione della “Domenica di carta 2020” l’Archivio di Stato propone la mostra documentaria “Epidemie e antichi rimedi nelle carte d’archivio”

COSENZA – Domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, per la Domenica di carta 2020 l’Archivio di Stato di Cosenza propone la mostra documentaria “Epidemie e antichi rimedi nelle carte d’archivio” a testimonianza delle varie malattie infettive che tanto hanno influito sulle vicende della popolazione come peste, lebbra, vaiolo, colera, tifo, influenza e tubercolosi.

La mostra documentaria non è solo un invito alla riflessione ma è soprattutto un’esortazione a cercare nel passato lo stimolo per reagire e per non lasciarsi travolgere da eventi inattesi e imprevedibili. La mostra documentaria è allestita nel chiostro del Complesso monumentale di San Francesco di Paola, sede dell’Istituto.