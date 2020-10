Cosenza, NIdiL Cgil: “su lavoratori PON e Fondo Povertà senza stipendi si apre uno spiraglio”

Ferraro: “si è riscontrato un impegno generale comune per risolvere al più presto la grave situazione che si è creata riguardo i lavoratori ed i professionisti impegnati nel PON Inclusione e Fondo Povertà”

COSENZA – “Lunedì scorso alla Prefettura di Cosenza c’è stato un incontro fra la NIdiL CGIL Cosenza, l’organizzazione sindacale che tutele le nuove identità del lavoro e le autorità della città bruzia.” A comunicarlo è lo stesso segretario del NIdiL, Ivan Ferraro, che ha incontrato in quell’occasione l’Assessore al Welfare del Comune, Dott.sa De Rose, il Dirigente Settore Welfare, Dott.sa Fittante e il Dirigente Settore Ragioneria Dott. Giovinazzo. “Si è riscontrato – continua – un impegno generale comune per risolvere al più presto la grave situazione che si è creata riguardo i lavoratori ed i professionisti impegnati nel PON Inclusione e Fondo Povertà. Quello che è emerso è che i due progetti presentano problematiche differenti.

Per quanto riguarda il primo, cioè il PON, il Comune stesso ha saldato ad oggi le mensilità di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020, e si è impegnato a saldare la mensilità di Luglio entro la fine di Ottobre, per poi procedere successivamente a saldare le rimanenti mensilità in maniera puntuale e regolare; per il secondo invece, ha saldato ad oggi la sola mensilità di Marzo 2020 e si è riservato di far sapere alle parti entro una settimana, le tempistiche dei pagamenti delle restanti tre mensilità arretrate per equiparare i pagamenti di quest’ultimo progetto al Pon Inclusione.

Il segretario Ferraro ha ringraziato l’impegno del comune, nella persone dell’assessore De Rose, con cui si è impegnato per sbloccare la vertenza che si era creata, e ha annunciato la ripresa delle attività lavorative in attesa di ricevere a breve notizie inerenti lo stato di avanzamento dei pagamenti delle mensilità ad oggi mancanti per quanto riguarda il progetto Fondo Povertà.”