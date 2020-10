Centro storico, sede vigili urbani senza energia elettrica da oltre 3 mesi

L’Uocs dei vigili urbani senza luce da giugno scorso. I vigili costretti ad operare al buio e senza la possibilità di utilizzare computer e attrezzature che necessitano della corrente elettrica

COSENZA – Il presidio di Polizia Municipale nel Centro storico di Cosenza, è senza corrente elettrica da oltre tre mesi: la motivazione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe il mancato pagamento da parte del Comune di Cosenza di diverse bollette. La segnalazione ci giunge da alcuni residenti, che tengono alla sicurezza del loro quartiere e non vogliono questo presidio di legalità e sicurezza. Lo stabile è dell’Aterp e il Comune ha in uso alcuni magazzini per il progetto dei “temporary store”. Uno di questi locali – in corso Telesio, precisamente all’incrocio con via Galeazzo di Tarsia, nei pressi della nota piazza Piccola – è stato assegnato all’Unità operativa centro storico dei vigili urbani, come punto di riferimento per cittadini e turisti. I vigili urbani in servizio nel centro storico, sono costretti a lavorare da mesi al buio e senza poter utilizzare computer e attrezzature che necessitano della corrente elettrica.