Cosenza, domani chiusi anche gli uffici comunali per il Giro d’Italia

COSENZA – Chiusura straordinaria, dalle ore 12,00, di tutti gli uffici comunali, domani, mercoledì 7 ottobre, in occasione del passaggio per le strade cittadine della V tappa (Mileto-Camigliatello Silano) del 103° Giro d’Italia. Lo ha disposto il Sindaco Mario Occhiuto. La chiusura anticipata degli uffici comunali alle ore 12,00 di domani è dovuta – si sottolinea nella disposizione del Sindaco – alla straordinarietà dell’evento. Una decisione che si aggiunge ai provvedimenti adottati dalla Polizia Municipale per garantire le condizioni di sicurezza della gara e per disciplinare la sosta e il traffico su tutta l’area interessata.