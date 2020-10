Caruso in Commissione: “completare bretella collegamento via Reggio Calabria e CRC”

La Commissione lavori pubblici di Cosenza ospita audizione dell’Assessore alla riqualificazione urbana Francesco Caruso

COSENZA – La Commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta dalla Consigliera comunale Anna Rugiero, ha ospitato l’audizione del Vicesindaco e Assessore alla riqualificazione urbana di Palazzo dei Bruzi Francesco Caruso. Nel corso della seduta, sollecitata dai consiglieri Pasquale Sconosciuto e Francesco Cito, sono state esaminate le questioni relative al completamento della bretella di collegamento di via Reggio Calabria e della realizzazione del CRC (Centro di Raccolta Comunale) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Con riferimento al completamento della viabilità alternativa di via Reggio Calabria, necessaria per la realizzazione degli interventi a salvaguardia di una migliore circolazione veicolare, l’Assessore Caruso ha ricordato la recente deliberazione della Giunta regionale con la quale, il 28 settembre scorso, è stato dato mandato al Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria di affidare al Comune di Cosenza il completamento del Parco Urbano e della relativa bretella di collegamento. A tale scopo la Regione finanzierà il completamento di tutte e due le opere trasferendo all’Amministrazione comunale le risorse necessarie. Le opere, suddivise in tre lotti – ha precisato l’Assessore Caruso – saranno finanziate dalla Regione e lo stanziamento transiterà nella disponibilità del Comune di Cosenza. I primi due lotti sono stati già affidati in appalto e i lavori dovranno essere completati. Per il terzo lotto si sta redigendo il progetto esecutivo.

Con riferimento al CRC (Centro di Raccolta Comunale) di Vaglio Lise, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, l’Assessore Caruso ha comunicato la ripresa, giovedì scorso, dei lavori di realizzazione. Al termine dell’incontro, la Presidente della commissione Anna Rugiero ha espresso soddisfazione per le notizie comunicate dall’Assessore Caruso, ringraziandolo per la disponibilità.