Cosenza, inaugurato il Parco della Scienza nel Santuario Diocesano SS. Crocifisso

La Casa S. Francesco ha completato l’intervento di riqualificazione sulle aree esterne del Santuario, con giochi interattivi ed inclusivi

COSENZA – E’stato inaugurato nei giorni scorsi il Parco della Scienza, con i giochi inclusivi Modo. Così la Casa S. Francesco ha completato l’intervento di riqualificazione sulle aree esterne del Santuario, punto di riferimento religioso e sociale della Città e della Diocesi. Il sistema di giochi interattivi ed inclusivi “Parco della Scienza” è stato realizzato in collaborazione con gli architetti Tobia Repossi e Mitzi Bollani nell’ambito del progetto designforall per permettere ai più piccoli di apprendere con divertimento. Tutto ciò che viene ideato e costruito in Modo si distingue per il suo design moderno e innovativo, frutto di appassionate ricerche e di collaborazioni con i più importanti architetti e designer italiani.

Ecco alcuni elementi delle installazioni ludiche del Parco della Scienza:

VOCI D’ARIA

Usando le pompe permette di spingere attraverso i tubi e sentire i suoni delle note. Si può dunque scoprire come funzionano le note musicali e divertirsi a “fare concerti” con gli amici.

PARLA NEL TUBO

Una serie di tubi collegati a coppie permette di scoprire qual è il compagno che risponde dall’altra parte.

CALEIDOGIRA

Si tratta di un insolito strumento che sfrutta l’effetto del caleidoscopio. L’ambiente circostante è riflesso sulle pareti a specchio all’interno del tubo e si replica in infinite copie, dando luogo ad effetti spettacolari.

NON PERDERE IL FILO

Un gioco costituito da una serie di tubi colorati, con altezze diverse, appositamente studiato per stimolare il bambino a completare il percorso acquisendo così maggiore manualità.

ORARI di Apertura

Giorni feriali 16:00 – 18:30

Giorni festivi 09:00 – 12:30 e 16:00 – 19:00

Su richiesta, è possibile utilizzare il parco per attività didattiche e ricreative di scuole, associazioni, parrocchie, ecc.