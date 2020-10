Cosenza, le strade dove transiterà il Giro d’Italia. Previsti divieti di sosta e circolazione

In occasione della 5 tappa del giro d’Italia, in programma mercoledì 13 ottobre, che prevede anche il passaggio da Cosenza prima di iniziare la salita verso Camigliatello, sono stati disposti alcuni divieti di sosta e circolazione su alcune arterie in vigore durante il passaggio dei corridori

.

COSENZA – Mercoledì 7 ottobre transiterà da Cosenza la 5 tappa (la Mileto-Camigliatello Silano) del “103° Giro d’Italia”. Oltre alla chiusura delle scuole, il transito dei ciclisti sul territorio comunale, previsto tra le ore 14,48 e le ore 16,26, riguarderà alcune strade cittadine per le quali è stato previsto il divieto di sosta e di transito. Il tracciato di gara che interessa la città di Cosenza riguarda le seguenti strade:

Strada provinciale 241

Corso Dei Bruzi (Bivio Donnici)

Via D.Morelli

Ponte P.Mancini

Viale Della Repubblica

Via Felice Migliori

Piazza Faustino La Verde

Via Vittorio Veneto

Corso Umberto

Piazza XX Settembre

Via Sertorio Quattromani

Ponte Mario Martire

Lungo Crati

Ponte San Lorenzo

Via Bendicenti

In considerazione del fatto che due ore e mezza prima della gara è in programma anche il passaggio in città della tappa (Scigliano-Camigliatello) del Giro E, l’evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana durante il Giro d’Italia, sulle stesse strade e nelle stesse date del Giro e che ha come scopo quello di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della corsa rosa, ma in sella esclusivamente a biciclette da strada a pedalata assistita (E-Road Bike), la Polizia Municipale ha ritenuto indispensabile adottare specifici provvedimenti per disciplinare la sosta e il traffico su tutta l’area interessata.

I divieti di sosta

Pertanto, su disposizioni della Municipale verrà istituito: il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 14,00 di martedì 6 ottobre, alle ore 17,00 di mercoledì 7 ottobre, sulle seguenti strade:

CORSO DEI BRUZI (Bivio Donnici)

VIA D. MORELLI

PONTE P. MANCINI

VIALE DELLA REPUBBLICA: dal ponte P. Mancini a Via F. Migliori, ambo i lati

VIA F. MIGLIORI

PIAZZA LA VERDE

VIA V. VENETO, da Piazza La Verde a Corso Umberto

CORSO UMBERTO

PIAZZA XX SETTEMBRE

VIA SERTORIO QUATTROMANI

PONTE M.MARTIRE

PIAZZA DEI VALDESI

LUNGO CRATI DE SETA

LUNGO CRATI MICELI

PIAZZA V. FEDERICI

PONTE SAN LORENZO

VIA D. BENDICENTI

I divieti di transito

E’ inoltre istituito il divieto di transito, dalle ore 12,30 alle ore 17,00 di mercoledì 7 ottobre e comunque fino a cessate esigenze, sulle seguenti strade:

CORSO DEI BRUZI (Bivio Donnici)

VIA D. MORELLI

PONTE P. MANCINI

VIALE DELLA REPUBBLICA, dal ponte P. Mancini a Via F. Migliori, ambo i lati

VIA F. MIGLIORI

PIAZZA LA VERDE

VIA V. VENETO, da Piazza La Verde a Corso Umberto

CORSO UMBERTO

PIAZZA XX SETTEMBRE

VIA SERTORIO QUATTROMANI

PONTE M.MARTIRE

PIAZZA DEI VALDESI

LUNGO CRATI DE SETA

LUNGO CRATI MICELI

PIAZZA V. FEDERICI

PONTE SAN LORENZO

VIA D. BENDICENTI

L’ordinanza della Polizia Municipale stabilisce che durante il transito dei corridori è assolutamente vietata la circolazione veicolare e pedonale:

– È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati dal transito dei corridori (ovvero sulle corsie o nei tratti interessati dalle limitazioni indicate); – è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei ciclisti (ovvero sulle corsie o nei tratti interessati dalle limitazioni indicate).

– È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersechino, ovvero che si immettano su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione nonché della segnaletica stradale.

– È fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada. Saranno, inoltre, chiuse al transito veicolare tutte le strade confluenti nelle suddette strade, in corrispondenza dell’intersezione con le stesse. Su tutte le strade a senso unico che confluiscono nelle suddette strade è consentito il transito a doppio senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare. Nel corso della manifestazione, e per quanto non disciplinato dalla presente, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere atti a salvaguardare l’incolumità pubblica e il regolare svolgimento della manifestazione. Le linee bus urbane ed extraurbane, negli orari coincidenti con le modifiche della circolazione veicolare indicate nell’ordinanza della Polizia Municipale, subiranno le modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della manifestazione.