Scuola via Milelli, arrivati i banchi monoposto. Occhiuto: “ora didattica digitale”

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha espresso soddisfazione per l’arrivo dal Ministero dei banchi monoposto alla scuola primaria di Via Milelli

COSENZA – “Grazie al lavoro e alle insistenze della dirigente scolastica Marietta Iusi, alla sua preziosa collaborazione, e a quella dei docenti, siamo riusciti a realizzare molte opere in questa scuola che è già diventata punto di riferimento della città ma che sarà presto una delle più innovative d’Italia”. Così il primo cittadino Mario Occhiuto ha annunciato l’arrivo dei banchi monoposto nella scuola di via Milelli. Con un post su Facebook sottolinea anche come “oltre alle tante opere già realizzate (e da realizzare), grazie ad un finanziamento che abbiamo messo a disposizione, sarà avviato un progetto rivoluzionario – in collaborazione e con il supporto di un’altra scuola della Lombardia che in questo settore è considerata “buona pratica” e prima in Italia – ossia l’impianto didattico sarà gradatamente ma in maniera decisa, improntato alla didattica digitale”.

“Il ricorso alla didattica digitale sarà costante e i docenti saranno appositamente formati e accompagnati nello sviluppo del progetto, con un metodo di lavoro improntato ad un modo diverso di apprendere. Un metodo diverso in cui si cercano informazioni, si selezionano contenuti, li si rende funzionali al contesto e alle richieste; con il docente che non è il leader delle proprie lezioni ma accompagna i processi di apprendimento degli studenti. Al centro – ha spiegato Occhiuto – ci sarà l’apprendimento degli studenti, anche grazie alle ICT (Information and Communication Technology) alleate preziose per garantire un apprendimento significativo, poiché danno l’opportunità di imparare con le tecnologie, non dalle tecnologie”.

“Si provvederà gradualmente a fornire alla scuola carrelli di iPad, in modo che ogni docente possa integrarne l’uso nella didattica quotidiana, dotando poi successivamente ogni studente di un device in comodato d’uso”. Occhiuto ha poi ringraziato il suo vice, Francesco Caruso, i dirigenti, i funzionari comunali e gli operatori delle Cooperative per il grande e meritorio lavoro di queste settimane.