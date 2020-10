Scontro tra Rende e Cosenza sull’A2, due persone ferite

Le due persone che hanno avuto la peggio sono un motociclista e il suo passeggero. L’impatto questa mattina sul tratto dell’A2 tra Rende e Cosenza in direzione sud

COSENZA – Incidente stradale questa mattina sul tratto autostradale dell’A2 tra Rende e Cosenza in direzione Sud. Poco prima dello svincolo di Cosenza hanno impattato una moto e un autoarticolato. Ad avere la peggio il centauro e il passeggero, due giovani originari di Dipignano, che sono stati soccorsi e portati in ospedale con diversi traumi. Non sarebbero in pericolo di vita. Oltre alla Polizia stradale intervenuta per i rilievi e per gestire il traffico che ha subito rallentamenti, anche i vigili del fuoco ed il personale dell’Anas.