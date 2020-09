Covid, all’Annunziata deceduto anche un 72enne di Corigliano-Rossano

L’uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza,le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto ieri nel nosocomio cosentino

COSENZA – C’è da registrare purtroppo una seconda vittima all’ospedale di Cosenza in poche ore. Nella serata di ieri è deceduto F.M, 72 anni, di Corigliano Rossano, positivo al Covid -19. L’uomo era ricoverato dal 5 di settembre e si trovava nel reparto di rianimazione dell’Annunziata in gravi condizioni. Come nel caso del paziente di Buonvicino, il quadro clinico del paziente era particolarmente compromesso. Con i due decessi registrati oggi, il terzo dopo il lockdown (il primo era stato il turista campano) sale a 100 il numero di vittime da coronavirus in Calabria dall’inizio della pandemia.