Cosenza, Scatta l’allerta arancione in tutto il territorio comunale. Avviso ai cittadini

Allerta meteo arancione su tutto il territorio comunale fino alla mezzanotte di domani, sabato 26 settembre. Avviso alla cittadinanza dal Settore Protezione Civile di Palazzo dei Bruzi

.

COSENZA – Preoccupa l’ondata di maltempo che si sta già abbattendo su buon parte del Paese e che in serata raggiungerà anche il Sud e la Calabria con precipitazioni intense, venti di burrasca e possibili mareggiate sopratutto sui versanti tirrenici. La protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo su tutta la Calabria ed arancione sui versanti tirrenici dal cosentino al Vibonese.

Il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza ha diramato un avviso alla cittadinanza, a seguito del messaggio di allerta meteo della Protezione civile regionale con il quale è stata comunicata a Palazzo dei Bruzi l’Allerta Arancione su tutto il territorio comunale dalla giornata di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 26 settembre. “Attesa la previsione di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con frequente attività elettrica e locali grandinate, si raccomanda di adottare le seguenti misure comportamentali:

– Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;

– Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;

– Porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti;

– Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

– Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;

– Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni.

In caso di pericolo – si legge ancora nell’avviso – contattare i seguenti numeri: VIGILI URBANI 0984 813760 VIGILI DEL FUOCO 115 CARABINIERI 112 Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente”.

A Lamezia Scuole chiuse

“Con ordinanza odierna è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali nel territorio di Lamezia Terme per sabato 26 settembre”. Lo annuncia, con un post su facebook, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. “Ciò – prosegue il Sindaco – a seguito della nota della Protezione civile ove si è indicato un livello di allerta arancione per l’intera giornata”