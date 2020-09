4,2 milioni di mascherine alle scuole calabresi. A Cosenza 248mila e 1.375 litri di gel

Online i dati sulla distribuzione di mascherine e gel igienizzante nelle scuole. Al 16 settembre consegnate in Calabria oltre 4,2 milioni di mascherine per studenti, docenti e personale scolastico e 21.855 litri di gel igienizzante per le mani. A Cosenza 248mila le mascherine consegnate e quasi 1.500 litri di gel.

COSENZA – “Sono “on line” tutti i dati sulle mascherine chirurgiche e il gel igienizzante distribuiti nei 18.936 istituti scolastici italiani dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Sul sito della Presidenza del Consiglio è possibile, infatti, conoscere istituto per istituto, la fornitura di materiali e dispositivi di protezione individuali che vengono distribuiti gratuitamente e che sono essenziali per garantire la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale non docente per l’intero anno scolastico”. E’ quanto si legge in un comunicato del commissario. “I dati verranno aggiornati ogni 48 ore. I cittadini, i genitori e gli studenti potranno informarsi direttamente consultando il sistema, che si è deciso di rendere pubblico ad ulteriore dimostrazione dello sforzo che il Governo ha fatto e continua a fare per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico con il massimo livello di sicurezza possibile e che non ha pari in nessun altro paese”.

Al 16 settembre erano stati già distribuiti 135 milioni di mascherine chirurgiche: in media 9,5 milioni al giorno per adulti e ragazzi e 1,7 milioni per bambini. Il Commissario ha anche consegnato agli istituti 602 mila litri di gel igienizzante. “Si tratta di un ulteriore passo per garantire la massima trasparenza e per fare chiarezza sui numeri reali relativi alla distribuzione di mascherine e gel igienizzante nelle scuole – ha commentato il Commissario Arcuri – Tutti i cittadini potranno da oggi verificare l’esatta situazione nei singoli istituti mettendo finalmente fine alle informazioni frammentarie, e qualche volta strumentalmente inesatte, che sono state diffuse nei giorni scorsi”.

In Calabria oltre 4 milioni di mascherine

In Calabria al 16 settembre sono state distribuite nelle scuole oltre 4 milioni di mascherine nelle scuole statali e 181.722 in quelle paritarie con una media giornaliera di oltre 21mila pezzi consegnati. In particolare sono state distribuite per alunni, insegnanti e personale scolastico 4.054.872 mascherine. Di questi: 2 milioni e mezzo negli istituti comprensivi, 41mila negli istituti Omnicomprensivi, 147mila negli istituti primarii, quasi 5mila nelle scuole secondarie di primo grado e oltre un milione e settecentimila nelle scuole secondarie di II grado.

Le consegne a Cosenza e provincia

Nelle scuole di Cosenza sono state distribuite 248.240 mascherine alle scuole statali e 15.333 in quelle paritarie. Nel dettaglio 89.880 negli istituti comprensivi, 2.140 in quelli omnicomprensivi, 8.474 nelle scuole primarie, 2.140 in quelle secondarie di primo grado e 160.939 in quelle secondarie di II grado. A Rende sono state consegnate 89.880 mascherine nelle scuole statali e 4.258 in quelle paritarie. Nel dettaglio 49.220 pezzi negli istituti comprensivi, 2.118 nelle scuole primarie e 42,800 nelle scuole secondarie. A Corigliano-Rossano 207.473 mascherine consegnate (195.275 alle scuole statali e 12.198 in quelle paritarie), a Montalto Uffugo consegnate 39.376 mascherine /36.380 nelle scuole statali e 2.996 in quelle paritarie), Ad Acri 52.858, a Castrovillari salgono a 76.441 le mascherine consegnate, a Paola 54.249, a San Giovanni in Fiore 38.819, a Cassano allo Ionio 33.705, ad Amantea 36.690 pezzi. Qui i dati dei comuni e di tutte le scuole.

Consegnati 22mila litri di gel igienizzanti

Per quanto riguarda invece la consegna dei gel igienizzanti per le mani, al 16 settembre in Calabria sono stati distribuiti 21.855 litri di gel igienizzante per le mani: 8.115 litri negli istituti comprensivi, 170 in quelli omnicomprensivi, 6.185 nelle scuole primarie, 30 in quelle secondarie di primo grado e 7.355 in quelle secondarie di seconda grado. Nelle scuole di Cosenza sono già arrivati 1.375 litri di gel: 275 negli istituti comprensivi, 10 in quelli omnicomprensivi, 400 nelle primarie, 10 nelle secondarie, 680 nelle secondarie di secondo grado). A Rende consegnati 495 litri, a Corigliano-Rossano 1.090, a Montalto Uffugo 180 litri, a Castrovillari 440, a Paola 230, ad Acri 265, a Cassano allo Ionio 205, ad Amantea 220 e a San Giovanni in Fiore 240. Qui i dati dei comuni e di tutte le scuole.