Entra all’Annunziata e scompare nel nulla, l’appello anche a “Chi l’ha visto?”

L’appello per ritrovare l’anziano, Sestino Zicarelli, 86 anni di San Pietro in Guarano è stato lanciato anche attraverso la trasmissione “Chi l’ha Visto?”

COSENZA – Da ieri non si hanno più notizie di Sestino Zicarelli 86 anni di San Pietro in Guarano. L’uomo con problemi di memoria è stato accompagnato ieri mattina dalla moglie in ospedale, ma la donna non ha potuto seguirlo e l’86enne sarebbe pertanto entrato da solo nella struttura viste le regole legate al coronavirus. Ma dopo aver fatto accesso in ospedale è sparito. Al momento dell’arrivo in ospedale Sestino Zicarelli indossava un maglioncino sopra i pantaloni. E’ alto circa 1 metro e 75 ed ha i capelli bianchi e gli occhi scuri. L’appello lanciato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto è partito anche dai social. Il nipote su Facebook scrive postando la foto: “si è smarrito questo signore nell’ospedale di Cosenza. È stato lasciato al pronto soccorso per un controllo ed i parenti sono stati allontanati causa Covid 19. Dalle 10.30 in poi non si sa dove sia finito”.