Tragico scontro a Cosenza tra un auto e una moto. Muore un ragazzo di 28 anni

L’incidente è avvenuto stanotte in pieno centro cittadino all’incrocio tra Via Monte Santo e Via Isonzo. Il giovane trasportato d’urgenza all’Annunziata è deceduto per le gravi ferite riportate

.

COSENZA – Un terribile incidente avvenuto nella notte è costato la vita ad un giovane di 28 anni, Francesco Alessio. Alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento, si è scontrato violentemente contro un’auto. Il giovane, dipendente di Ecologia Oggi, è deceduto dopo l’arrivo all’ospedale dell’Annunziata a causa delle gravissime ferite riportate per il violento scontro avvenuto intorno alla mezzanotte in pieno centro a Cosenza, all’incrocio tra via Monte Santo e Via Isonzo. A seguito dell’impatto il ragazzo sarebbe stato sbalzato dalla sua moto a diverse decine di metri rispetto a punto d’impatto.

Immediatamente soccorso dai sanitari 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. È deceduto nella tarda mattinata. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri e la municipale. Diversi i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e colleghi per il giovane che lascia la moglie e due bambini.