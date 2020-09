Altri 3 positivi a Montalto Uffugo. Nuovo ricovero in terapia intensiva all’Annunziata

Il bollettino dell’Asp di Cosenza conferma i 9 positivi registrati oggi che porta a 201 gli attualmente positivi in tutta la provincia di Cosenza. Un paziente dal reparto di Malattie Infettive è stato trasferito nel reparto di Rianimazione.

COSENZA – Sono 201 le persone attualmente positive in provincia di Cosenza che continua a essere la provincia nella quale si registrano più contagi. Negli ultimi giorni se ne sono contati 23, 14 ieri e 9 nella giornata di oggi. Di questi 3 sono stati accertati nel comune di Montalto Uffugo dove si registra anche un guarito come comunicato dal sindaco Pietro Caracciolo “oltre ai casi positivi comunicati nei giorni scorsi, purtroppo ce ne sono da aggiungere altri 3” ha scritto il primo cittadino che aggiunge “allo stesso tempo comunichiamo la guarigione di un cittadino. Di conseguenza, i cittadini attualmente positivi al covid-19 nel territorio sono 9. Manteniamo alta la guardia, non assembriamoci e manteniamo il più possibile il distanziamento sociale”.

Tra gli altri positivi registrati oggi nel cosentino uno riguarda un migrante del CAS di Amantea (che porta il totale a 35), uno è caso da rientro, altri 3 sono riconducibili a focolai noti e per l’ultimo caso accertato a Corigliano-Rossano è corso l’indagine epidemiologica. Si è registra inoltre il trasferimento di un paziente dal reparto di Malattie Infettive a quello di terapia intensiva. Attualmente all’Annunziata di Cosenza i pazienti ricoverati sono in totale 12: 2 da Cosenza, 2 da Buonvicino, 2 da Rende, 2 da Corigliano-Rossano, 2 da Mandatoriccio e uno rispettivamente da Scalea e Santa Maria del Cedro. In 9 sono nel reparto di malattie infettive mentre 3 sono in terapia intensiva. Salgono a 189 le persone attualmente positive in isolamento domiciliare. Di queste 156 sono asintomatiche e 33 presentano sintomi. Sono invece 465 le persone guarite dal Covid e 35 le vittime. I casi totali in provincia di Cosenza dall’inizio dell’epidemia sono 701 mentre attualmente i Comuni dove si registrano uno o più casi di coronavirus sono 28 a cui si aggiungono anche Falerna, Lamezia Terme e Rocca di Neto dove si trovano in isolamento casi positivi diagnosticati dall’ASP di Cosenza.