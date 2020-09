Cosenza, lavori sulla condotta Timpafusa: domani diminuzione della portata idrica in centro

A partire dalle ore 7 del mattino. La situazione tornerà alla normalità non appena saranno ultimati i lavori

COSENZA – Per consentire di effettuare i lavori di riparazione di una perdita sull’adduttrice del Timpafusa, in via Corsonello, domani venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 7, si registrerà una diminuzione della portata dell’erogazione idrica che interesserà il centro città. Lo rende noto il Settore Manutenzione ordinaria e straordinaria – Reti idrica e fognaria di Palazzo dei Bruzi. La situazione tornerà alla normalità non appena saranno ultimati i lavori.