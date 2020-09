Cosenza: muore al 6° mese di gravidanza, domani fiaccolata in memoria di Mariangela

L’iniziativa è promossa da “Cosenza prima di tutto”; una fiaccolata alla quale tutti potranno partecipare portando una candela come segno di solidarietà e vicinanza ai familiari di Mariangela Colonnese

COSENZA – Una fiaccolata in memoria di Mariangela Simona Colonnese, la 34enne al sesto mese della sua prima gravidanza, deceduta lo scorso 20 agosto nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Annunziata di Cosenza. “La salute è il primo dovere della vita” recitava Oscar Wilde, ma in Calabria questo concetto è alquanto astratto e per alcuni versi utopistico.

“Sono anni che viviamo un dramma sanitario divenuto insopportabile. E’ inaccettabile avere una sanità commissariata da anni che non dà alcuna risposta, né certezza nelle cure se non casi, sempre più crescenti di mala sanità, morti su morti, servizi totalmente assenti, strutture chiuse, obsolete e pericolanti, medici al collasso, ospedali primitivi e sporchi rappresentano l’emblema della totale indifferenza che subiamo da parte di un Paese guidato da un governo centrista che non ha alcun interesse nel migliorare la condizione sanitaria calabrese”.

A dirlo è Luigi Lupo coordinatore di “Cosenza prima di tutto” che ha promosso l’iniziativa e che ha illustrato i dettagli ai microfoni di Rlb

“Non accettiamo più questa situazione – spiega Lupo – non vogliamo più contare morti e piangere amici, parenti, conoscenti per i difetti del sistema sanitario. Si parla tanto di turismo, occupazione, infrastrutture ma tutto ciò decade nel momento in cui il diritto alla salute viene calpestato, ignorato, umiliato. Non vogliamo posti di lavoro ma posti letto e cure adeguate. L’ultimo, in ordine cronologico, è il caso di Mariangela”.

“Fatalità? Responsabilità? Negligenza? Intanto la tragedia si è oramai consumata e non si può morire così a soli 34 anni e in attesa del suo primo bambino, (si sarebbe chiamato Lorenzo). Mariangela e il suo piccolo sono morti in circostanze ancora da chiarire ma riconducibili alla malasanità che affligge il sistema sanitario della nostra regione”. La fiaccolata si terrà domani, sabato 19 settembre, alle ore 19,00 con partenza da via F. Migliori, ex Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza.