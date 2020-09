Cosenza, al via i corsi per l’accesso alla professione di avvocato

I corsi si terranno nella sede della Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza “B. Alimena”, nei giorni dispari dalle 15.30 alle 17.30

COSENZA – Ha preso il via il XII Corso di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato, di cui all’art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’anno 2020. Il “Corso intensivo per la preparazione all’esame di avvocato”, ha come obiettivo principale quello di migliorare le capacità applicative delle conoscenze a casi inerenti alle materie oggetto di prova scritta all’esame, nonché la stesura di atti giudiziari e di pareri sui casi concreti discussi.

La didattica, è affidata a docenti di comprovata esperienza (individuati tra avvocati, professori universitari, magistrati e notai), ed è incentrata prevalentemente su esercitazioni scritte, seguite da lettura e correzio­ne in aula degli elaborati.

Il corso iniziato lo scorso 14 settembre 2020, è articolato in tre incontri settimanali, nei giorni dispari dalle 15.30 alle 17.30, fino al 4 dicembre 2020.

Venerdì (inizio ore 15:00, piazza Valdesi 32) si discuterà sui “Criteri di correzione fissati dalla legge per le prove scritte dell’ Esame di Avvocato”. Ad introdurre i lavori sarà Michele Filippelli avvocato e docente dell’Università Campus, relatore Luigi Viola, avvocato, docente universitario e direttore della Scuola di Diritto Avanzato. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]