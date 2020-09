Cosenza, in tre a volto coperto rapinano lo sportello ACI. Bottino di oltre 10mila euro

La rapina è stata compiuta questa mattina allo sportello Aci di via Aldo Moro intorno alle 12:30. Indaga la Mobile di Cosenza

COSENZA – Tre persone a volte coperto, con mascherine e tute blu, hanno rapinato questa mattina lo sportello dell’Aci di Cosenza in via Aldo Moro che si occupa di servizi ed espletamento di pratiche automobilistiche. Attorno alle 12.30, poco prima della chiusura di metà giornata, i tre hanno fatto irruzione nell’ufficio dove in quel momento si trovavano due dipendenti. Secondo le testimonianze, minacciando di avere una pistola in tasca, si sono fatti consegnare tutti i soldi in cassa e poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il bottino della refurtiva è ancora in corso di quantificazione, ma comunque superiore a 10mila euro. Sulla rapina indagano gli agenti della squadra Mobile.