Scuole Cosenza, procedono i lavori nei 5 Istituti della città per la riapertura in sicurezza (FOTO)

COSENZA – “Procedono a spron battuto i lavori che la nostra Amministrazione Comunale, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, ha messo in campo per fornire concreto riscontro al fabbisogno deidelle attività didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19.” Così informa il sindacoin un post sulla sua pagina Facebook. “Sfruttando – spiega il primo cittadino – al massimo i contributi statali dedicati, abbiamo privilegiato gliche consentono la collocazione, in sicurezza e in ambienti idonei, di intere classi, col vantaggio di evitare la suddivisione in sottogruppi e di ottimizzare le risorse di organico nella disponibilità delle scuole.

Criterio adottato, laddove possibile, anche nei plessi già adibiti a scuola, attraverso opere di edilizia leggera (abbattimento di pareti, impianti, finiture) senza trascurare la programmazione (sfruttando ogni giorno fino all’inizio della scuola), di interventi di manutenzione ordinaria e di bonifica e pulizia degli spazi interni ed esterni. Attività e soluzioni apprezzate dai Dirigenti Scolastici, con i quali si è instaurata una preziosa sinergia e una proficua collaborazione. In tale contesto, stride terribilmente la richiesta di chi, in rappresentanza di un’istituzione scolastica, sembra voler approfittare del contributo straordinario Covid per richiedere costosi arredi di design per nulla rispondenti, in termini di intervento, alle caratteristiche di urgenza e necessità che attribuiscono ammissibilità alle spese finanziate.

Inoltre, gli ambienti che dovrebbero accogliere tali arredi, in considerazione dell’insufficienza di organico delle scuole, si configurano quasi come dei luoghi dove quei pochi bambini in esubero rispetto alla capienza delle aule verrebbero ad essere “parcheggiati” senza che sia loro garantito il diritto ad essere adeguatamente seguiti sul piano didattico-educativo. Come se tutto ciò non fosse sufficientemente deprecabile, c’è sempre qualcuno che specula sulle situazioni diffondendo tra i genitori comunicati che hanno il solo effetto di guastare il clima collaborativo, accrescendo tensione e preoccupazione in un momento delicato in cui solo la sintonia e la compattezza delle istituzioni può rassicurare i cittadini.”