V Edizione del Premio “L’Alveare” organizzato da Confapi Calabria

Verrà dato un riconoscimento al talento, alla brillante carriera, alle Start up innovative, all’impegno per la promozione della legalità, all’efficientamento energetico in collaborazione con Italia in Classe A (Enea)

COSENZA – Il 22 settembre alle 18 a Cosenza nella suggestiva location di Villa Rendano, la Confapi Calabria, che proprio quest’anno compie quaranta anni dalla sua costituzione, organizza la V Edizione del Premio “L’Alveare”, ideato per premiare ed insignire imprenditori calabresi che si sono distinti nei vari ambiti produttivi per impegno, capacità e innovazione, contribuendo allo sviluppo del territorio. Quest’anno, in un’edizione assolutamente particolare per le restrizioni a causa del Covid-19, Confapi Calabria non poteva far mancare la vicinanza e l’attenzione verso le molte categorie imprenditoriali, confermando la realizzazione di un evento che pensa a dare il giusto valore alle piccole e medie imprese della Calabria che si sono contraddistinte per la capacità di coniugare futuro e tradizione, per le eccellenze dei loro prodotti e per la valorizzazione del territorio in Italia e all’estero.

“Sono convinto che iniziative come queste, come il Premio “L’Alveare” che rivolgono la loro attenzione anche ai giovani imprenditori e al mondo dell’università, possono infondere ottimismo per guardare con occhi nuovi la complessità di questi tempi e coltivare una ragionevole fiducia nel fare e nel futuro – afferma Francesco Napoli, Presidente di Confapi Calabria e Vicepresidente nazionale di Confapi. La V Edizione del Premio “L’Alveare” darà un riconoscimento anche in questa edizione al talento, alla brillante carriera, alle Start up innovative, all’impegno per la promozione della legalità, all’efficientamento energetico in collaborazione con Italia in Classe A (Enea).”