OSS Cosenza, protestano gli idonei e arriva la risposta: “concorso entro l’anno”

Protesta questa mattina davanti la direzione dell’azienda ospedaliera di Cosenza degli idonei alla preselezione per il concorso per 24 posti come Operatore Socio Sanitario

COSENZA – Il concorso pubblicato nel 2017 non è stato portato compimento nonostante una prima fase di preselezione superata da ben 1.045 aspiranti OSS che stamattina hanno manifestato davanti la direzione generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza per chiedere risposte. Il concorso infatti non è stato portato a termine e sembra che la motivazione sia legata ad una difficoltà ‘logistica’ nel reperire un’aula o comunque un luogo idonei per consentire l’espletamento del concorso. I manifestanti hanno chiesto un incontro con la commissaria Panizzoli perchè non intendono accettare il blocco di un concorso che, di fatto, è in svolgimento.

A farsi portavoce dei manifestanti, Massimo Zicarelli: “Siamo qui per avere una risposta perchè, siamo a conoscenza solo del fatto che il concorso non viene portato a compimento per mancanza di un locale idoneo allo svolgimento, vista l’emergenza Covid. Siamo 1.045 persone che hanno superato la fase di preselezione”.

La dirigenza dell’azienda ospedaliera ha poi ricevuto una delegazione di manifestanti ai quali ha assicurato la volontà di “concludere la procedura entro l’anno in corso e che al momento si tratta solo di un problema logistico nell’individuare uno spazio adeguato a consentire l’espletamento della prova concorsuale, tenendo conto delle norme anticovid”.

Foto di Francesco Greco