Sostenere ABIO Cosenza e i bambini in ospedale con un cestino di pere

Solitamente a settembre l’Associazione per il Bambino in Ospedale promuove la Giornata Nazionale ABIO per portare in piazza le iniziative dell’associazione e per raccontare le tante storie a misura di bambino

COSENZA – Da ormai più di 15 anni i volontari ABIO portano il loro sorriso in oltre 150 piazze d’Italia per incontrare le moltissime persone, grandi e piccini, che credono in quello che facciamo e sostengono la nostra attività. Quest’anno però, vista l’emergenza sanitaria la Giornata Nazionale ABIO si trasforma in un grande evento online che darà la possibilità a tutti coloro che vogliono continuare a sostenerci di ricevere direttamente a casa una confezione di pere a fronte di una donazione.

Visitando il sito dedicato sarà possibile, dal 7 settembre al 7 ottobre 2020, prenotare il proprio cestino di pere, scegliere se regalarlo a parenti o amici e decidere a quale Associazione ABIO destinare la propria donazione. Il contributo di ognuno sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere il nostro prossimo obiettivo e l’impegno che ci contraddistingue da oltre 40 anni: tornare, appena possibile, a prenderci cura dei bambini in ospedale e delle loro famiglie in tutta Italia. Per tutto il mese sul sito dedicato, ci saranno anche le testimonianze dei volontari che, con foto e video, racconteranno la loro esperienza di volontariato e come stanno vivendo questo periodo che li vede forzatamente lontano dai reparti.