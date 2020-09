Scuola, confronto tra Atp e sindacati. Assalone: “prossima settimana tireremo le somme”

Al termine del partecipato sit-in ieri mattina sotto l’ATP di Cosenza si è tenuto l’incontro con il dott. Greco, al quale sono state esposte tutte le criticità sollevate; anomalie e incongruenze che stanno costringendo il personale della scuola a sopportare disagi onerosissimi ed a vivere settimane di grande incertezza

COSENZA – A rendere noto l’esito dell’incontro è Pino Assalone segretario provinciale della Flc Cgil di Cosenza: “il dott. Greco ha ribadito le difficoltà che attraversa da tempo l’ATP per la mancanza di personale (sulla quale problematica concordiamo) e garantito che si sta procedendo già in queste ore alla verifica dei reclami in merito alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie su sostegno e su posto comune di ogni ordine e grado”.

“Ha ribadito, anche se a noi questo non risulta tant’è che abbiamo prodotto una richiesta di accesso agli atti in materia, di aver soddisfatto tutte le richieste pervenute dalle scuole e che, se ce ne fossero ulteriori o segnalazioni di errori, l’Amministrazione le prenderà nella dovuta considerazione per allargare la platea degli aventi diritto. Si sta procedendo – prosegue Assalone – anche alle operazioni di stesura dell’organico di fatto, altra nostra richiesta, che dovrà essere a presto pubblicato, alle ottimizzazioni cattedra ed ai punteggi reclamati nelle GPS. Tutte le operazioni si dovrebbero chiudere il 12 settembre“.

“Incontro interlocutorio senz’altro. Verificheremo che tutto proceda per come garantitoci, monitorando passo dopo passo le azioni dell’Amministrazione. Abbiamo sottolineato come solo un’interlocuzione positiva con le OO.SS. possa tutelare la necessaria trasparenza ed i legittimi diritti di lavoratrici e lavoratori. Nella prossima settimana tireremo le somme”.