Cosenza, consigliere Falbo invita i disoccupati a recarsi allo Sportello Sviluppo & Lavoro

COSENZA – Il Consigliere dott. Andrea Falbo, delegato alle Politiche attive per il lavoro del Comune di Cosenza, comunica che lo Sportello Sviluppo & Lavoro, di cui è responsabile la dr.ssa Adriana Chiappetta, continua ad operare attraverso una serie di servizi gratuiti finalizzati a facilitare la ricerca occupazionale, sostenendo le persone nella fase di individuazione e realizzazione del loro progetto formativo e lavorativo. Attraverso un servizio di accoglienza, nei giorni di apertura al pubblico e previo appuntamento telefonico, è prevista la programmazione di incontri finalizzati a facilitare la ricerca occupazionale e fornire informazioni riguardo offerte di lavoro, corsi di formazione, bandi/concorsi pubblici, strumenti e indirizzi utili per la ricerca del lavoro.

Al fine di sviluppare interventi in materia di occupazione in grado di intercettare le reali potenzialità offerte dal territorio, lo Sportello Sviluppo & Lavoro opera in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti all’attuazione delle politiche attive del lavoro realizzate a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, tra i quali il Centro per l’Impiego di Cosenza. Nell’intento di facilitare i cittadini nell’utilizzo dei servizi per i quali risulta necessario il ricorso alla strumentazione informatica, l’Amministrazione Comunale, a seguito di un protocollo di Intesa a suo tempo stipulato con il Centro per l’impiego di Cosenza, ha da tempo reso operativo anche un servizio di supporto di prenotazione online.

In continuità con la precedente programmazione, il Fab City, istituito all’interno della sede – inteso come spazio aperto all’apprendimento e alla prototipazione, anello di congiunzione di una comunità di utenti di eterogenea natura – si è dotato di una stampante 3D che ha consentito la realizzazione di diverse iniziative, tra le quali la stampa di manufatti in PLA per cinque botteghe artigiane con sede nel centro storico di Cosenza coinvolte nell’iniziativa Fab-City estivo nonchè la realizzazione, in collaborazione con l’Istituto Da Vinci ITAS Nitti di Cosenza, Dirigente dott. Damiano De Paola, di valvole necessarie ad adattare maschere subacquee a maschere respiratorie per ospedali e prototipi di visiere protettive fornite durante l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Da poco tempo, si è aggiunta una ulteriore stampante 3D, frutto della collaborazione con l’istituto ITIS A. Monaco di Cosenza, Dirigente dott. Giancarlo Florio, con caratteristiche più avanzate rispetto a quella già in dotazione che permette, tra l’altro, di stampare miscelando colori, di incidere il legno, di stampare con materiali diversi utilizzando un estrusore particolare.

Pertanto, in relazione all’evoluzione della attuale situazione sanitaria dovuta all’emergenza Covid 19, sono in programmazione iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti istituzionalmente preposti allo sviluppo delle strategie attive per il lavoro interessati allo sviluppo di attività connesse alla divulgazione dell’utilizzo delle predette stampanti e, anche, alla realizzazione di QrCode personalizzati alle attività commerciali, professionali e singoli individui del territorio – e già realizzati all’interno della stessa Amministrazione comunale, in via sperimentale – al fine di promuovere un utilizzo innovativo della messaggistica istantanea. Saranno, in ogni caso, sviluppate iniziative volte a promuovere ulteriori percorsi formativi, come nel campo dell’economia circolare e in quella dell’intelligenza artificiale, proseguendo la collaborazione avviata in materia di innovazione e ricerca sul territorio, già formalizzata nella specifica convenzione stipulata tra il Comune di Cosenza e il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria.

I contatti con l’utenza possono avvenire attraverso i seguenti canali:

Rapporto diretto con l’operatore – Contatto telefonico – Invio mail

telefono 0984.813950

indirizzo mail [email protected]

Attivazione pagina Facebook www.facebook.com/SviluppoeLavoroComunediCosenza

Attivazione pagina Instagram sviluppoelavoro_comunecosenza

Responsabile del Servizio P.O. dott.ssa Adriana Chiappetta

mail: [email protected]