Coronavirus, altri 3 pazienti in ospedale. Salgono a 16 i ricoveri a Cosenza

In Calabria si registrano 17 nuovi positivi rispetto a ieri ma a fronte di un basso numero di tamponi: 620. Sono 5 i positivi accertati in provincia di Cosenza dove continuano a crescere i ricoveri: sono 16 di cui uno in terapia intensiva

.

COSENZA – Dopo i 27 contagi di ieri, scendere il numero dei nuovi casi accertati in Calabria dove oggi si contano 17 nuovi positivi (10 in meno) ma a fronte di un basso numero di tamponi analizzato, come capita sempre la domenica: solo 620 contro i quasi 1.700 di ieri. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 164.464 tamponi Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione sale a 1.640, comprese le vittime e i guariti.

Sono 5 i nuovi contagi che arrivano dalla provincia di Cosenza dove si continuano a registrare nuovi ricoveri all’Annunziata: sono 16 in totale di cui uno in terapia intensiva. Nelle ultime ore sono stati ricoverati due migranti. Uno proveniente dal Cas di Santo Stefano di Rende con difficoltà respiratorie e un secondo proveniente da una struttura del Tirreno cosentino. Intanto nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi ai genitori della bimba di pochi mesi trovata positiva due giorni fa. Per quanto riguarda il dato dei nuovi positivi in Provincia di Cosenza per due casi è in corso un’inchiesta epidemiologica e due sono casi da rientro.

I dati del contagio in Calabria

Analizzando i dati generali sul contagio in Calabri, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 406 le persone attualmente positive, 17 in più rispetto al dato di ieri. Nelle ultime 24 ore non si registrano guariti con il totale che resta a 1.135. Nuovo deciso incremento nel numero di persone ricoverate in ospedale: sono 30 in totale, 5 più di ieri. Di questi di 11 a Catanzaro, 16 all’Annunziata di Cosenza (di cui 4 non residenti e una persona in terapia intensiva), due al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 378 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 13 più di ieri. Di queste 182 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.991.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

11 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

15 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 453 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 83 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 185 (compresa anche la persona deceduta a Cosenza che era residente fuori regione)