Covid 19, morto il turista campano ricoverato in rianimazione a Cosenza

Dopo oltre tre mesi senza decessi in Calabria, si è spento all’ospedale di Cosenza il turista campano ricoverato in rianimazione e risultato positivo al coronavirus

COSENZA – E’ deceduto nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Cosenza il turista campano che era in vacanza sullo jonio cosentino, risultato positivo al Covid 19. Trasportato il 23 agosto nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata, le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate tanto da rendere necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dove oggi è deceduto. L’uomo, 72 anni di Napoli, era in vacanza a Cariati. Era dal 29 maggio che non si registravano vittime di persone positive al Covid 19 nella regione. L’ultimo decesso di una persona con il Covid 19 in Calabria risale al 29 maggio scorso; era una donna di 82 anni deceduta nel Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è salito pertanto a 98.