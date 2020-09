Carte di identità, la dirigente Loise “nessuna sospensione, solo un problema tecnico ieri”

Dopo le proteste dei cittadini e i dubbi espressi anche dal sindaco di Cosenza, la dirigente Loise ha chiarito che il servizio “non è stato sospeso ed è regolarmente garantito. Solo un problema tecnico ieri per quelle elettroniche. Il contenuto dell’avviso affisso all’esterno degli uffici non è stato correttamente espresso ed ha indotto in equivoco i cittadini”

.

COSENZA – “Il servizio di rilascio delle carte d’identità non è stato sospeso ed è regolarmente garantito. Si è trattato di un mero problema tecnico, verificatosi solo nel pomeriggio di ieri e legato alle procedure informatiche previste per il rilascio delle carte d’identità elettroniche”. A spegnere il fuoco delle polemiche sulla sospensione del servizio di rilascio delle carte d’identità e dare una risposta all‘avviso affisso fuori dall’ufficio anagrafe che attribuiva il disservizio alla mancanza di personale, tanto da irritare anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che lo ha definito senza giri di parole “assurdo”, è la dirigente del Settore Affari generali del Comune di Cosenza Alessia Loise.

“Il servizio – ribadisce la dirigente Loise – non ha mai subito interruzioni, salvo il disguido tecnico verificatosi ieri pomeriggio limitatamente alle carte d’identità elettroniche. Il contenuto dell’avviso affisso all’esterno degli uffici non è stato correttamente espresso ed ha indotto in equivoco i cittadini, in quanto voleva dar conto del solo disguido tecnico, dando per scontata la procedura straordinaria di legge, in quanto, comunque, in caso di emergenza, viene sempre rilasciata la carta d’identità cartacea. Tra l’altro, i cittadini che si erano prenotati per giovedì 3 settembre, per il rilascio della carta d’identità elettronica, sono stati avvertiti del disguido dal nostro personale che li ha invitati a riprenotarsi. In ogni caso – ha aggiunto Alessia Loise – pur in presenza di una oggettiva carenza di personale, dovuta ai pensionamenti di alcune unità in forza al settore Affari Generali, tutti i servizi sono regolarmente erogati e garantiti, in attesa di un potenziamento degli organici. Con l’occasione si ricorda che le procedure inerenti la carta d’identità, nel perdurare dell’emergenza Covid, possono essere svolte solo ed esclusivamente previa prenotazione”.

Le prenotazioni potranno avvenire:

1) telefonicamente, il martedì e il giovedì, dalle ore 9,00 alle 12,00 ai seguenti numeri: 0984/813944 oppure al 348/1501098. Tali prenotazioni saranno valide per tutti i venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00 e tutti i lunedì, dalle ore 16,00 alle 17,30.

2) Le prenotazioni fisiche sono ammesse di lunedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle 12,00;

3) Le prenotazioni on line sono previste il giovedì pomeriggio, dalle 16,00 alle 18,00″.