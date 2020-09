Cosenza, l’assurdo avviso al Comune: “sospese le carte d’identità, manca personale”

L’avviso parla chiaro: “il rilascio delle carte d’identità è sospeso per mancanza di personale”. E sui social monta la rabbia. Numerosi i commenti di utenti che si ‘candidano’ a svolgere il lavoro

COSENZA – Sembra una barzelletta eppure quell’avviso, affisso all’Ufficio anagrafe del Comune di Cosenza, è vero: “Il servizio rilascio delle carte d’identità è momentaneamente sospeso per mancanza di personale. Le carte d’identità scadute dopo il 17/03/2020 sono prorogate fino al 31/12/2020, mentre rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio”. Infine ultimo punto: “Le carte d’identità possono essere rilasciate anche da altri Comuni, previo nulla osta”.

In molti, in un primo momento, avevano pensato ad un “fake”, fino a quando lo stesso sindaco Mario Occhiuto ieri sera, ha pubblicato un post su Facebook sottolineando di essere “venuto a conoscenza di questo assurdo avviso che è stato affisso all’ufficio anagrafe del comune di Cosenza. Purtroppo questa è la dimostrazione che in alcuni settori e uffici non c’è nessuna capacità – da parte di alcuni burocrati comunali – di dirigere né di programmare le risorse umane a disposizione per garantire da un punto di vista meramente gestionale i servizi. Ovviamente sarò costretto ad assumere le decisioni del caso. Mi scuso con i cittadini, ma domani stesso mi interesserò personalmente per risolvere il problema creato”.

Sui social l’avviso è stato rilanciato da molti utenti e sono numerosi i commenti di chi si mostra indignato per un servizio del genere interrotto e addirittura c’è chi propone la propria candidatura, in cerca di un lavoro, per svolgere il servizio.