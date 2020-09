Cartoline da Cosenza: la città “bella” invasa dai rifiuti

Le immagini evidenziano cumuli di immondizia e mini discariche a cielo aperto in ogni quartiere della città Bruzia

COSENZA- Dal centro storico a via degli Stadi, in città non c’è un quartiere senza cumuli di immondizia. Buste di plastica traboccanti di rifiuti, mini discariche abusive e ingombranti. Oggi la città si presenta sporca, sia in centro come in periferia. Una visione degradante come testimoniano le immagini realizzate questa mattina, che restituiscono evidenti criticità e disagi, soprattutto in alcune zone.

Una gestione dei rifiuti evidentemente inadeguata, che genera disagi e pericoli per la cittadinanza. Oltre alla pandemia, i cosentini devono fare i conti anche con il rischio di infezioni e carenza di igiene pubblica. Una situazione emergenziale che ormai è diventata una costante, per la città. La responsabilità non è solo di chi amministra, che certamente deve affrontare il problema rifiuti ad ogni livello, ma anche di tutti quei cittadini ottusi che si ostinano a gettare i rifiuti in maniera indiscriminata.

Foto Francesco Greco