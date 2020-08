Scuola, sindacati segnalano criticità degli Istituti di Cosenza e provincia per l’avvio dell’anno

Una delle criticità riscontrate è che i posti in deroga per l’organico di sostegno per gli alunni diversamente abili risultano nettamente inferiori alla disponibilità degli Istituti

COSENZA – I Segretari per la provincia di Cosenza dei sindacati CISL SCUOLA Enzo Groccia, UIL SCUOLA-RUA Francesca Guarasci, SNALS Angelo Siciliano, GILDA-UNAMS Vanda Salerno, hanno inviato al Dirigente Territoriale Provinciale di Cosenza Dott. Luciano Greco; alle organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola; al Dirigente dell’USR Calabria Dott.ssa Maria Rita Calvosa; al Capo DipartimentoMinistero dell’Istruzione Dott. Marco Bruschi; una nota riguardante le criticità riscontrate per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

“Con la presente – si legge nella nota – segnaliamo le criticità riscontrate per l’avvio dell’anno scolastico: i posti in deroga per l’organico di sostegno per gli alunni diversamente abili in situazione di gravità (l.104/92 art.3 comma 3) risultano nettamente inferiori alla disponibilità in essere negli Istituti scolastici della Provincia di Cosenza con grave pregiudizio del diritto all’inclusione degli alunni e dei docenti aspiranti alle operazioni di mobilità annuale.

Le assunzioni del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021 di cui al D.M. n.94 del 08/08/2020 non sono state effettuate e non è pubblicata l’assegnazione alle scuole dei posti aggiuntivi.

Le operazioni propedeutiche per l’avvio dell’anno scolastico per la copertura dei posti di DSGA (di cui all’art.14 del CCNI del CCNI) per le utilizzazioni ed assegnazioni e per le reggenze delle scuole sottodimensionate per il profilo del DSGA non risultano attuate.

Le operazioni di mobilità annuale sono iniziate senza che si abbia notizia dell’organico di fatto.

Non sono state avviate le operazioni di ottimizzazioni delle cattedre orarie esterne.”